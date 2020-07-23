今天下午(23日)台北市環保局人在南湖大橋下發現一具浮屍，警消獲報到場發現浮屍身上有證件但無外傷，赫然是日前涉嫌以安檢之名、向業者收賄的台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇。曾華崇16日才以60萬元交保，目前警方已通知家屬前往。
今天(23日)在北市南港區的南湖大牆附近發現1具浮屍，經警方調查過後得知屍體為日前錢櫃貪汙員曾崇華，日前才以60萬元交保。晚間的6點半左右，由葬儀社前往南湖大橋處，為貪汙員曾崇華進行招魂儀式，現場氣氛凝重，還有位疑似貪汙員曾崇華的哥哥不斷的驅趕媒體記者。據了解，台北市長也將在今天晚上8點30分前往第一殯儀館內進行弔唁。
進行招魂儀式的現場，可以到多台黑色車輛、數名貪汙員曾崇華的家人與道長，並共同在發現貪汙員曾崇華屍體的現場為他進行招魂，也盼望貪汙員曾崇華能趕緊快回家與家人團聚。
(中時新聞網)
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