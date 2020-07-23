近期，大陸不斷傳出有運營商擅自幫用戶開通5G方案的爭議事件。工信部新聞發言人聞庫就表示，電信企業給用戶開通業務的時候要提醒，用戶要是沒有同意，不能隨意開通5G方案，而這不僅是針對5G方案，其他業務也是一樣。

聞庫表示，為了進一步促進5G發展，運營企業相互之間是有市場競爭的；工信部從來不去進行干預，希望打造一個公平、有活力的市場競爭格局；在這種競爭格局下，運營企業只要是在監管範圍內、保障民眾權益的範圍內，用什麼方法都行。

不過，他坦言，也注意到有些運營企業對下還有一些考核指標，「是不是多上點5G方案，可能有這種考核的壓力。」

對此，聞庫表示，根據《電信服務規範》、《關於規範電信服務協議有關問題的通知》、《關於進一步加強電信服務用戶消費提醒工作的通知》等規定，都要求電信企業給用戶開什麼業務時要提醒，未經用戶允許不得隨意開通5G方案，這不僅僅是5G方案，其他的業務也是一樣。

他還說，工信部近年對此類問題進行了專門整治，要求在服務過程中一定要嚴格執行消費提醒的規定，保障用戶的知情權。

(旺報 )