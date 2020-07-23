號稱有1萬2000名黨員的台灣民眾黨，將於8月2日舉行首次黨員大會，日前一度傳出報名人數不如預期，恐面臨流會引發滅黨危機，外傳民眾黨為降低黨員人數，直接把失聯黨員剃除。知情人士指出，雖然經過近期宣傳，完成報名至少有3000人、2000人持有委託書，但距離跨越門檻仍有一段距離，且報名人數不等於會出席人數，滅黨危機尚未解除，呼籲黨員踴躍報名及參與黨員大會。

民眾黨於去年8月創立，依照政黨法規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席；民眾黨號稱有1.2萬名黨員，預估至少要6000人到場或持有委託書。

知情人士指出，為清查實際黨員人數，已經透過簡訊、電話、信件等方式聯絡黨員，經過盤點後發現，當初透過紙本跟線上報名黨員有部分重疊，加上資料填寫不確實，初估至少500人，因此推估實際黨員人數應會低於1.2萬人。

據悉，原本持有委託書及線上報名的黨員不到5000人，經過延長報名期限及全黨動起來加強宣傳，報名及持有委託書已突破5000人，考量出席率問題，民眾黨希望目標突破7000人以上；預計27日截止報名後，黨中央會統計實體信件、簡訊等回覆數量。此外，預計明天公布黨員大會宣傳影片、當天議事流程及黨章修正公告。

至於外界質疑民眾黨透過汰除失聯黨員，降低達到黨員出席門檻，該名人士駁斥，並無「汰除」一說，是因為有些黨員聯繫不上，代表黨員身分仍待確認，但只要主動向黨部聯繫或當天到場，都仍保有黨員資格。況且，依據黨章，申請成為黨員後，仍需送交黨中央中評會審議通過。

(中時 )