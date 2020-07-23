女星溫翠蘋的19歲女兒溫心舞，將大銀幕處女秀獻給校園電影《哈囉少女》，飾演校園人氣女同學陳怡叡的跟班，溫翠蘋22日看完試片，自認年代不同有文化差異，被片中霸凌同學、飲酒派對的劇情震驚到，私下問女兒在美國念書時有沒有看過類似的情形，溫心舞告訴她：「這些在美國高中很正常，甚至有人可能會吸毒。」

其實溫翠蘋對溫心舞的交友圈挺了解也挺放心，因為以前女兒上放學都是由她親自接送，迄今僅去過畢業舞會跟學校辦的派對，即使考到紐約大學成新鮮人，溫心舞也告訴她自己還沒有交男朋友的打算，現因新冠肺炎在美國疫情嚴重，溫心舞預計會休學1年待在台灣，溫翠蘋笑說：「據我所知她還沒有交過男朋友，現在回台灣跟同年紀的朋友比起來，感覺她反而有點笨。」

溫心舞（左）因為疫情暫留台灣，日前還和媽媽溫翠蘋一起上節目。（溫翠蘋提供）

溫翠蘋說《哈囉少女》算是溫心舞決定就讀表演科、朝演員之路邁進的關鍵轉折，「她2年前暑假回台拍，雖然戲份、台詞不多，但拍攝的1個多月裡，她沒戲份也到現場跟著工作人員跑，就當作實習，跟副導學習，後下定決心。」

溫翠蘋沒教女兒怎麼演，只告訴對方要有熱忱才走得下去，像她目前擔任室內設計師，但未曾想中斷逾30年的演藝生涯，「演戲是我人生的事業，非常希望可以跟女兒同框演戲，母女可以演1部電影也算人生的紀念。」

(中時 )