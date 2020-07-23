集結韓國兩大影帝黃晸玟、李政宰主演的動作強片《魔鬼對決》，是兩人繼《闇黑新世界》之後睽違7年再度合體演出，片中飾演殺手的李政宰，這回更展現「殺手級衣Q」，不僅挑戰脖子與鎖骨紋身，更親自參與服裝設計，為自己的角色打造超殺形象。

為了拍攝大量打鬥戲場面，曾放話「不想再接動作片」的李政宰再度進行嚴格的身體管理，並疲憊直呼：「好久沒運動，實在是太累了！」並補充：「因為必須打造角色尖銳凶狠的形象，所以特別進行減肥，不過減肥與運動的過程實在是很辛苦。」

曾打造出《黃海追緝》、《追擊者》、《殺人告白》等經典犯罪電影劇本的導演洪源澯，也在編撰《魔鬼對決》劇本時，進一步刻畫角色相互追擊的強烈魅力，為了增加全片的爽度與快感，他更跨出韓國，在泰國、日本進行海外拍攝，並將全片80％場景聚焦在泰國，打造出獨特視覺效果的動作強片。

洪源澯表示：「由於角色並非普通人，所以故事的空間也不應該顯得普通。選擇在泰國曼谷拍攝，就是看中當地既樸素又繁雜的特性，更有犯罪電影的氛圍，讓我想將反差的形象拍進電影當中。」男主角黃晸玟也回憶：「冬天在泰國拍攝了4個月，雖然沒有過度炎熱的問題，但當地實在太乾燥了。」電影8月12日在台上映。

(中時 )