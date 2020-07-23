Tai曾是泰國紅極一時的女星，後來因吸毒醜聞，演藝事業一夕跌落谷底。(取自泰網)

還記得去年被媒體披露的泰國昔日人氣女星Tai Manusanan Pandee（Tai）嗎？擁有甜美外型的Tai，原本在演藝圈一帆風順，沒想到因為爆出吸毒醜聞，事業一夕跌落谷底，後來更被發現她淪落到在街頭行乞為生，光頭消瘦模樣引發輿論熱議。事隔1年後，又有媒體曝光Tai最新近況，想不到卻是Tai慘死在收留人家中的死訊，享年33歲。

據泰媒報導，警方日前接獲春武里居民報案，表示在一戶民宅中發現女子屍體，而在進一步調查後才赫然發現該女子竟是昔日的當紅女星Tai！收留她的81歲老翁向警方供稱，平日Tai就在附近晃來晃去，3天前突然請求他收留，他看Tai可憐所以答應。

只是Tai病情似乎相當嚴重，老翁表示平日問Tai 十句話只會回一句，而且身體不停發抖，還一直流口水，事發當天他沒看到Tai起床，想說要去叫醒對方，想不到Tai已氣絕身亡。

根據泰國警方初步調查，推測Tai可能是因疾病發作，所以才會四肢處於痙攣狀態死亡。目前Tai的遺體也送往醫院，等家屬前來認領。

女星Tai先前被媒體曝光慘況，頂著光頭憔悴在街頭行乞維生，畫面一曝光引發輿論熱議。Tai後來在去年3月受訪時，也表示非常想念演藝圈的朋友，強調自己現在已經戒毒了，會努力把病治好，再一次回到演藝圈。

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(中時新聞網)