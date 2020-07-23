在屏東舉辦的2020全中運23日閉幕。（潘建志攝）

在屏東舉辦的2020全中運23日閉幕。（潘建志攝）

2020全國中等學校運動會23日結束，在屏東演藝廳舉行閉幕典禮。這次全中運共18個運動項目，有44項目83人次破大會紀錄，5項目12人次破全國紀錄；地主隊屏東縣共獲得22金、31銀、36銅，名列第8名，下屆全中運將由雲林縣主辦。

今年全中運原本在4月舉行，卻因為新冠肺炎疫情延至7月才舉辦，經過6天賽程，23日圓滿落幕。這次全中運突破往例，比賽場地橫跨屏東縣許多鄉鎮，南北距離近100公里，雖然南台灣豔陽極為熱情，但許多選手仍然寫下卓越紀錄。

除了破全國及破大會紀錄外，今年還有25項83人次創大會紀錄、2項4人次平大會紀錄；地主屏東縣表演不俗，雖然奪金數比上屆少1金，但名次進步1名，也有3項3人次破大會紀錄、3項8人次創大會紀錄，破大會紀錄項目都是滑輪溜冰。

閉幕典禮上，先播放全中運過程及賽事的精彩紀錄，並由曾在阿卡貝拉大賽獲得佳績的「阿緱囝仔人聲樂團」，及豐田國小學生相聲佳台演出，隨後頒發運動團體錦標獎及運動精神獎。

縣長潘孟安致詞時指出，這次全中運可能是史上籌備難度最大的，除了因疫情而延後外，在夏季舉辦，氣候炎熱及天氣不穩定的挑戰也非常大。所幸有執委會全體工作人員、縣府團隊、各學校、志工們的協助，圓滿完成賽事。

他也歡迎各縣市隊職員在賽事結束後，繼續走訪屏東的景點，品嘗美味小吃及農特產品，也邀請全國民眾今年底到屏東參加國際風箏節及彩虹自行車道暢遊百K活動，持續到屏東深度旅遊，感受屏東人的熱情。

典禮尾聲緩緩降下會旗，由體育署副署長王水文宣布此屆全中運落幕，並將會旗由屏東縣長潘孟安交接給下屆主辦的雲林縣長張麗善，雲林縣咚咚舞團也帶來舞蹈的「叱吒風雲，林下風範」，吉祥物「雲凌王子及蘭心公主」也上台亮相，選手們相約下屆見。

(中時 )