總獎金新台幣450萬元的大聯大女子高爾夫公開賽，23日在揚昇球場進行最終回合決賽。職業新秀吳佳晏和旅日選手姚宣榆纏鬥18洞互有領先，吳佳晏最後一洞捉鳥，以1桿勝差驚險擊敗姚宣榆，轉入職業後的兩場比賽都拿下冠軍，並抱走81萬冠軍獎金。

吳佳晏今天下場第一洞就吞下柏忌，但是第二洞馬上捉鳥補回來，姚宣榆也推進博蒂，兩人差距僅剩1桿。打完前9洞，吳佳晏和姚宣榆都是35桿，戰況不變。後9洞姚宣榆急起直追，5個洞捉3鳥，吳佳晏則靠著15、16洞連捉兩鳥，維持1桿領先。

第17洞，姚宣榆拼下博蒂，雙方平手。最後一洞，吳佳晏兩桿上果嶺，雖然未能捉下老鷹，但回推的小鳥足夠讓她取得勝利。

吳佳晏賽後表示，比賽過程來回拉鋸，雖然外人看得緊張，但她很喜歡這種互相競爭的感覺，過程中雖然曾經落後，但她不會很在意成績，只是專注於每一桿。最後一洞第二桿，吳佳晏準備了球道木和鐵桿，後來憑直覺用五號木直攻果嶺，果然效果不錯。她說就是一種感覺，決定了，就去執行，今天兩個洞吞下柏忌就是想太多。

姚宣榆最後以1桿之差屈居亞軍，但她說不覺得可惜，因為已經盡力了，而且-5是不錯的成績，吳佳晏打得好，只能接受這個結果。

姚宣榆認為吳佳晏在「反攻」這個部份很厲害，她發現吳佳晏只要吞 bogey，下一洞就會馬上捉鳥補回來，這正是一個具有競爭力選手必備的條件，也覺得吳佳晏未來必定會有很不錯的成績。

(中時 )