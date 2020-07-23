泰國網紅「娘娘」林正輝製作一連串YouTube影片，以快言快語大受台灣網民歡迎，23日他推出「第一支業配影片」，推薦的是麻辣鴨血，他以一貫的激動語氣喊：「我也不懂為什麼叫我一個泰國人來推薦麻辣鴨血！」並開宗明義表示「不辣的麻辣鴨血是什麼意思？」並透露「聽說老闆是綜藝教父偉忠哥！」

他的YouTube影片以明快風格在眾影片中獨樹一格，業配片也不例外，片中他俐落地撕開食材包裝、靜待熱鍋，一時全片靜默、只聽見湯底滾熱的聲響，頗引人食慾。

娘娘新髮型獲網友讚賞。（畫面取自：https://www.youtube.com/watch?v=ZZWCLVI7NRM）

片中有他品嘗鴨血的各樣鏡頭，一開始以高分貝大嚷的他吃了鴨血後，露出溫暖的燦爛笑容。日前他剪了頭髮，顯得神清氣爽，許多網友留言：「新髮型讓人看起來瘦了！」

相信自己選擇「性別認同與別人無關」

他回應謾罵他的酸民影片持續大受歡迎，其中謎片《太陽有沒有笑》已破35萬點閱，新謎片《猜猜裡面有沒石頭》繼續發酵中。日前他在影片中表示「相信你自己的選擇，不需要模仿別人的生活方式！」而在《我的性別認同不關你的事！》片中，認同自己是跨性別的他表示：「有些跨性別者透過手術、裝扮或是調整心裡層面來達到性別認同，但不論何種方式都與別人無關！別人也沒有資格來質疑！」獲許多網友盛讚。

(中時 )