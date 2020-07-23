台南市勞工局為感謝與表彰傑出的勞工模範父親，今年度評選出20位勞工模範父親，8月2日將於善化啤酒廠二樓大禮堂舉行頒獎活動。勞工局局長王鑫基表示，獲獎的優秀勞工模範父親背後都有著各自不同的精采故事，希望藉由表揚機會，並共同為社會打造更美好的價值與信念。

王鑫基說，今年度獲獎的20位勞工模範父親中，有多位年長的爸爸成長於台灣困苦的農業時代，即使本身所受的教育機會有限，但也胼手胝足、奮鬥上向，將子女栽培有成，不畏環境艱難的精神不僅是為人子女的學習榜樣更是現代社會值得表彰與傳承的地方。

其中92歲的董商輅，是今年最年長的勞工模範父親當選人，在公部門服務期間長達43年，退休後擔任地方寺廟的副主委，經常在鄉里間傳授書法技藝，服務回饋鄉里貢獻良多。

董商輅育有2子4女，長男從事茶葉買賣、次男開設拉鍊工廠、長女從事家管、次女已從銀行業退休、參女從事食品業、肆女服務於善化啤酒廠擔任物料課長，曾獲選為善化啤酒廠模範勞工。在董爸爸的良好身教與言教下，6名子女在職場上各有其優異的專業發展，對於社會亦有相當的貢獻。

另一位獲獎的65歲黃建銘爸爸，現為台南市電氣業職業工會理事，積極推動勞工事務和爭取會員權益福祉，經常協助工會辦理在職訓練、推動勞工教育及社會公益活動，2017年獲頒台南市政府模範勞工。

熱心公益不遺餘力的黃爸爸同時也是電氣工會愛心慈善委員、勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕志工和台南市教育及兒童少年發展協會理事，對於扶助弱勢的精神值得嘉許。黃爸爸在其職業領域上亦積極進取，不斷專精專業技能，具備甲種電匠合格、室內配線丙級技術士等資格，亦創作產品取得專利權在案。

黃爸爸育有3女，長女目前旅居加拿大從事室內設計、次女現承接父業協助父親從事水電事業經營、叁女藥師考試及格，求學過程中經常擔任志工從事義診服務。黃爸爸經常教育子女要待人誠懇、推己及人並適時回饋社會，在黃爸爸教育與言行的模範下，3名女兒都有亮眼的職場表現與熱衷公益的志向。

本年度勞工模範父親當選人名單分別為董商輅先生、楊旗興先生、林朝東先生、陳能彥先生、張國安先生、陳國同先生、顏進武先生、陳明宗先生、王文強先生、顏順意先生、黃建銘先生、黃明山先生、李建邦先生、黃明生先生、陳皆福先生、葉春清先生、連振發先生、呂明仁先生、廖日鴻先生、林淵泉先生等20名。

(中時 )