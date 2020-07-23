中央氣象局預報，台灣上空受到太平洋高壓影響下，全台在上半周都有午後雷陣雨可能，南部則在下半周持續，白天太陽高掛天氣好，下午暴雨中行動，很容易鞋子全溼，就像雙腳一直泡在水中，如果不小心黴菌感染，有可能導致灰指甲。夏日想要穿涼鞋，可能就沒有那麼好看，另外足部外傷遇髒水也有感染風險。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，如果下大雨讓鞋襪全溼，足部就像在水中一樣，除了香港腳比較容易發生外，灰指甲問題也會讓許多人困擾，指甲會變厚與變色，外觀上會讓有些人不好意思，原本夏天想要搭配涼鞋，就因灰指甲緣故沒辦法穿，也因灰指甲很容易復發，沒有良好照顧很容易變成長期困擾。

黃毓惠提醒，如果發現指甲有異狀，最好立即就醫治療，灰指甲藥物必須長期服用，治療手部灰指甲需要服藥6周，足部灰指甲需要12周，根據不同藥物有不同服藥方式，當醫師開藥與取藥時，一定要跟醫師與藥師確認清楚，並且灰指甲藥物需要肝臟代謝，會需要監測肝功能，才能開立處方。

另一方面，大雨淋溼雙腳如果有傷口，就要特別小心，黃毓惠補充說明，有些年輕族群可能沒有注意到腳上有傷口，當鞋子淋溼又不得不繼續穿，傷口接觸到雨水就有感染風險；假使是糖尿病患者，足部有傷口就更危險，還可能引發嚴重的截肢危機。如果出門前看到氣象預報，下午可能有午後陣雨的話，應穿著容易乾的鞋子。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師許仲瑤提醒，夏天不僅午後陣雨，颱風來襲有時不一定會放假，部分民眾必須冒雨上班，有時會經過積水區域，鞋子也很容易直接溼掉，建議在辦公室可以準備輕便透氣的鞋子，讓雙腳保持乾燥；或帶著正式鞋子，在戶外移動時穿著拖鞋，都能幫助讓雙腳保持乾燥。

(中時新聞網)