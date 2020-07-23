屏東內埔農工拳擊隊員楊仕勛（中）是拳擊及雪橇、雪車雙棲選手，每年只有半年訓練時間，今年首度參加全中運，拿下高男組91KG級冠軍。（潘建志攝）

屏東內埔農工拳擊手楊仕勛是雙棲選手，除了是拳擊選手外，還是國內少見的雪橇選手，還曾代表台灣參加洛桑青年冬季奧運。今年在全中運是他首次參加全國性比賽，一鳴驚人拿下高男組91KG級冠軍，連教練傅志群都直呼驚喜。

楊世勛是排灣族，國三時因中華民國雪橇雪車協會到學校選拔，意外成為雪橇選手；後來就讀內埔農工加入拳擊隊，成為雙棲選手。由於需兩者兼顧，每項運動都只能訓練半年，比別的選手更辛苦。

今年世勛代表台灣參加洛桑青年冬季奧運雙人雪橇，結束回台後今年2月才恢復練習拳擊；沒想到因為疫情讓原本4月舉辦的全中運延到7月才舉行，意外讓他有更多的練習時間。

世勛一路打入決賽，決賽時第1、2局與對手幾乎不相上下，到了第3局已經沒有力氣，只能靠意志力撐下去，找到空隙就出拳，緊盯著對手。最後當裁判舉起他的手時，他激動落淚，直說他戰勝了自己的恐懼。這是世勛首次參加全國性比賽，沒想到就拿下首金。

教練傅志群說，賽前他預測世勛應該可以進決賽，但要奪金有難度，因為對手很強，沒想到竟跌破眼鏡拿下金牌。他說，世勛半年要練雪橇，只有半年可以練拳擊，雖然高中時才開始練拳，且不是最有天分的選手，但絕對是最認真的。

(中時 )