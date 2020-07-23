Concerns surround Carlsbad self-help guru James Arthur Ray's redemption effort(影片源自Youtube)

暢銷書籍《秘密》，書中講述的道理啟發不少人，甚至改變許多人的人生，但許多人不知道的是，影響《秘密》作者朗達拜恩（RhondaByrne）的心靈導師詹姆斯（James Arthur Ray），帶著54名追隨者進行靈修，導致3人被活活烤死。

詹姆斯僅服刑20個月(圖片取自/美聯社)

《秘密》一書告訴讀者，只要保持正面思考，就會碰到正面的事情，或者讓事情往好的方向發展，甚至很多信奉本書的人認為，《秘密》可以治療癌症，但本書出版1年後，詹姆斯帶著54名追隨者，到亞利桑那州一處沙漠靈修，參加者需繳交8千英鎊，接著要求眾人剃光頭髮、36個小時禁食、禁水的冥想，之後進入帳篷，在裡面火烤石頭、澆水製造大量蒸氣，溫度高達攝氏90度，透過極端高溫，讓追隨者感受「死亡與重生體驗」。

這場靈修導致3人因為脫水、體溫過高死亡，而另外18名追隨者則住進醫院，症狀相當嚴重，像是熱衰竭、腎衰竭等，而詹姆斯早就逃之夭夭，當時社會學者韋蘭（Christine Whelan）曾痛批「這些人基本上被烹煮過」。意外發生後，詹姆斯依3起過失致死罪被起訴，判2年徒刑，但最後僅服刑20個月，詹姆斯出獄後，2013年再次開始靈修課程，到處舉辦研討會，承諾追隨者可以獲得成功、財富，甚至出書談論這起悲劇。

記者斯特勞德（Matt Stroud）透過訪問倖存者、死者家屬，製作成節目「上師：啟蒙的黑暗面」（Guru: The Dark Side of Enlightenment），希望替受害者伸張正義，一名死者家屬說這起悲劇根本不是意外，「當人們陷入困境，他卻沒有幫助他們」。

(中時新聞網)