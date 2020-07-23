在美國股市逼近紀錄高位之際，投資人正積極投入黃金、瑞郎、現金等避風港，希望在經濟不確定性瀰漫及新冠疫情回升的情況下，對沖股市大幅波動的風險。

為了防範股市走勢可能逆轉，不少投資人以黃金避險，促使今年以來金價勁揚22%，目前接近紀錄水位。瑞郎則是今年漲幅最大的貨幣之一，而投資者的現金配置比重仍維持在歷史高檔。

這三種資產上漲的同時，美股標普500指數也由今年低點反彈近50%，充份反映出許多投資人近幾個月所面臨的兩難。

雖然事實證明，股市勁升時空手觀望是下下策，但股票估值偏高，加上新冠疫情再度升溫已經幾乎扼殺了美國經濟迅速復甦的希望，許多人因而愈來愈感到不安。標普500指數日前觸及3,268點，距離2月24日的紀錄高位只差不到5%。

GenTrust投資長Jim Besaw說道：「要想省事就不要再把錢投在股市了，市場表現可能有些超前了。」

該公司增加了客戶投資組合中的黃金部位，自4月以來，黃金在客戶投資組合中的配比平均增加了兩倍，最高達到5%左右。GenTrust亦削減了科技股的投資倉位。

與此同時，美國部分地區的新冠疫情捲土重來加劇了人們的擔憂，即如果一些州不得不撤回經濟重啟計劃，風險偏好可能會枯竭。

美國銀行7月調查顯示，只有14%的基金經理人認為經濟將快速、呈V型復甦，比例要低於上月的18%。調查顯示，就以往水準看，投資者的現金持倉仍很高，佔到4.9%。

法國興業銀行首席全球匯市策略師Kit Juckes在一份報告中說：「風險資產經歷了表現亮眼的春天後...我們建議採取大量保護措施，」

他建議買入黃金，根據該行的數據，過去20年中有15年，黃金價格在8月都上漲。該行還建議客戶買入另一種避險資產--日圓，用來對沖潛在的市場波動。

其他因素也推動避險資產上漲。美國聯準會(FED)將利率下調至歷史低位後，黃金對投資者更有魅力了。黃金還吸引那些擔心前所未有刺激措施將推高通脹的投資者。投資者還購買大量通脹保值債券作為對沖。

Morgan Stanley Wealth Management投資長Lisa Shalett表示：「現在推動市場的因素是聯準會的行動。」她的公司今年4月將黃金加入資產配置模型。

同時，避險貨幣也因為美元下滑而獲益。美元指數自3月高點跌了8%。

一些人相信，股市大漲中的謹慎心態表明，近期的上漲並未讓投資者變得過分熱情，如果股價變得更吸引人，他們就可能賣掉手中的避險資產買入股票。估值擔憂是上一次牛市的常見話題，那次標普指數的漲幅約為400%。

不過，像Robeco投資組合經理人Jeroen Blokland這樣的投資者，目前認為在股市以外更有投資價值。他的公司已經做空美股，同時持有高收益債、大宗商品和歐元的倉位。

他擔心的事情包括美國大選可能帶來波動性。他說：「一旦這件事情出現波折，股市上就會顯現。」

(中時新聞網)