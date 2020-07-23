高雄長庚醫院機車停車場23日中午驚傳槍響，1工人腹部中槍受傷，警方晚間將周嫌逮捕到案。（林雅惠攝）

仁武分局偵查隊長陳嘉宏說，警方已調閱監視器，全力追緝嫌犯到案。（林雅惠攝）

高雄市23日中午驚傳槍擊案，警方迅速在7小時內破案，晚間7時在彌陀區中正西路一處公園逮獲開槍周姓嫌犯，目前正準備將他帶回偵訊。

高雄市警局仁武分局偵查隊長陳嘉宏表示，警方調閱監視器追查，循線在彌陀區中正西路一處公園逮獲周嫌，當時周嫌坐著發呆，由於衣著未更換，讓警方非常清楚辨認他，將他逮捕。

周嫌供稱，因與李姓男子在工作上產生嫌隙，一時氣憤下，趁中午休息時返家拿槍，再返回鳥松區長庚醫院工作地點朝李腹部開1槍，警方目前正帶周嫌取槍後，將帶回偵訊，訊後將依殺人未遂罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市23日中午傳出槍響，起源於2名工人在鳥松區長庚醫院後方機車停車場因細故起口角，周嫌不滿李男對他大吼大叫，憤而從機車拿出一把槍枝朝李男腹部射殺，造成李中彈送醫，所幸經急救後沒有生命危險，周嫌犯案後逃逸，警方經調閱監視器，晚間7時將他追緝到案。

警方調查，周嫌（50歲）、李男（30歲）2人都是消防器材外包商聘請的臨時工人，23日上午2人在高雄長庚醫院後方公園進行消防管線工程施作，不料中午休息時發生口角衝突，周嫌心生不滿，折返到機車上拿出槍枝，在眾目睽睽下朝李男腹部開射1槍，周犯案後立即逃離，李男在其他工人攙扶下走進長庚醫院就醫，沒有生命危險。

警方接獲高雄長庚醫院通報槍擊案，趕往現場進行調查，李男雖然中槍，但傷口沒有大量出血，現場沒有明顯血跡，員警則遍尋不著彈殼，將對周嫌進行偵訊釐清案情。

警方初步了解，該工程已經進行2個多月，周嫌、李男在該期間一起工作，2人經常為了工作問題起爭執，目擊民眾指出，犯案當時有聽見周嫌對李怒哄：「你在大聲什麼？」，李不甘示弱叫說：「你開呀、你開呀！」，接著就聽到一聲槍響。

仁武分局偵查隊長陳嘉宏表示，周嫌和李男以往一起工作時就曾出現摩擦，周這次由於一時氣憤，持槍射殺李男，訊後將依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

(中時新聞網)