教育部體育署推出500元的動滋券(https://don500.sa.gov.tw/)真的很搶手，自7月20日凌晨開始開放民眾申請，開放3天就有520萬人登記成功。

政府推出三倍券，緊接著藝fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券及農遊券陸續登場，就是希望藉此刺激經濟。

今日周四是開放身分證末碼為雙數的民眾登記，日前登記成功的民眾已經陸續收到體育署「動滋券抽籤登記成功」的電子郵件，「動滋網」也將在今晚開放查詢功能，方便民眾查詢。

體育署表示，「動滋網」目前有超過1千家的合作業者登錄成功，數量持續增加中，預計8月1日起就可以收受中籤民眾以QR Code使用「動滋券」消費。前往運動場館運動、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，皆可使用。

體育署預定7月28日下午3時30分於「2020台灣運動產業博覽會」電競館(松山文創園區多功能展演廳)，在律師公證下進行公開抽籤，並將邀請我國參加東京奧運的黃金計畫選手出席動滋券抽籤儀式。

(中時 )