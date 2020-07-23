搶攻父親節孝親商機，台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安今年發揮巧思創意，以高爾球場上的果嶺為場景設計了一款「休閒老爸」父親節蛋糕，造型精巧且擬真效果十足，7吋蛋糕每個1,088元，即日起至8月9日止，於君悅酒店Baguette禮品．烘焙坊限量販售。

除了「休閒老爸」蛋糕外，台北君悅酒店「漂亮」廣式海鮮餐廳以及「雲錦」中餐廳，也將在父親節周末為包廂區的賓客提供個人套餐，每位2,500元，或十人桌菜、每桌25,000元兩種選擇。而連續兩年獲得米其林指南推薦的「寶艾」西餐廳，則推出午間「週末晨光套餐」或晚間「主廚狂想套餐」加價1,688，可享用全隻波士頓鮮龍蝦，以及晚間全隻波士頓鮮龍蝦加價990可直接升等為原價3,670的龍蝦套餐。

博豊安表示，洋溢度假氛圍的「休閒老爸」父親節蛋糕，以口感酥鬆的開心果莎布蕾和比利時脆餅為基底，上頭由質感綿密口感厚實的起司蛋糕、香濃草莓醬和開心果海綿蛋糕堆疊之後，再以巧克力打造帶有小橋流水的迷你高爾夫球場景，除了展現童心，蛋糕全部可食，甚至還可以用巧克力製成的高爾夫球桿推桿小試身手。

(工商 )