全中運23日在屏東圓滿閉幕，桃園市代表隊創下史上最佳成績，勇奪79金66銀75銅，名列全國第3名、僅次雙北，其中不乏破大會紀錄的佳績，教育局將安排在8月舉行慶功頒獎典禮。

109年全中運，桃園市代表隊共派出職員315人、選手950人，合計1265人出征，角逐田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、拳擊、角力、武術、滑輪溜冰、木球等18項競賽。

教育局指出，相較去年59金，今年一口氣增加了20面金牌，勇奪79金，成績大幅進步，加上66銀75銅，得牌數共220面，創下桃園全中運史上最佳成績，也是首次全國排名躍升至第三名，僅次於雙北，相較於參賽學生數破千的台北、新北、高雄及台中等其他直轄市，桃園市參賽選手未達千人，在各縣市選手精銳盡出，強敵環視且得忍受南台灣酷熱天氣下奮力拚戰，佳績得來不易。

18項賽事中以跆拳道16金7銀14銅最優，射擊也拿下12金7銀7銅居次，角力10金8銀14銅、田徑9金13銀11銅、游泳8金2銀3銅、柔道5金5銀8銅。

桃園高中二年級許立諭拿下高男組50公尺自由式金牌，他從小二開始上泳訓班，第一堂課學會怎麼游泳跟換氣，人生第一次獲得成就感就是游泳，因此改變了他的人生，高一時他的心態沒有調整好，手也受傷了，所以訓練時間很少，但是經過世界中學運動會選拔之後，心態改變了許多，也把重心重新調整回游泳，他感謝教練袁家偉的指導，明年希望能繼續獲得更多金牌。

壽山高中高二的汪凌蓁抓舉102公斤、挺舉128公斤，總和230公斤，三破大會紀錄，也拿下高女組87公斤以上級金牌，她分享，抓舉102公斤也是第一次超常發揮，挑戰135公斤時，心理素質要再加強，也希望能記取這次比賽的缺點，在下一次比賽能更進一步。

新明國中廖梓婷榮獲國中女子組空氣手槍金牌，教練陳俊安表示，廖梓婷在國小四到六年級從事武術運動，國中時受到哥哥的影響開始接觸射擊，梓婷參加全國賽最好成績是534分，這次全中運能打破個人紀錄拿下550分數進入決賽並取得金牌，十分不易。

國二才加入射擊隊的石孟庭已在全國賽展露頭角，並在短短一年內以超水準的表現，與余紀軒一同拿下國中組射擊10公尺空氣手槍男女混合賽金牌，這也是余紀軒在108全中運和國三學姊張汝安拿下冠軍後，再摘第二金。

東興國中陳政安則拿下國男400公尺、200公尺雙料冠軍，加上和吳彥均，江柏漢，戴瑞均組隊4×400公尺接力也摘金，就拿下3面金牌，但陳政安其實3月才在重訓時受傷，腰椎弓斷裂，休息2個月養傷，直到5月底才恢復練習，一度想放棄，在教練、醫師鼓勵下找回熟悉的感覺，傷後首次出賽就在400公尺中，飆出48.42秒佳績，破了高掛10年的國男400公尺大會紀錄，桃園國中曹廣鈞以0.02秒之差、48.44秒得銀，同樣打破大會紀錄，桃園包辦一二名。

北科附工於跆拳道品勢團體賽拿下男女組雙料金牌，仁和國中詹子毅也於跆拳道對打國男組45公斤級獲得金牌，楊光國中小潘奎安則在跆拳道對打國男組51公斤級摘金。

(中時 )