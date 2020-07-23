穿梭來去的遊客，為街頭帶來熱鬧人氣。（李金生攝）

城區商家生意轉好，期待繼續加溫下去。（李金生攝）

離島金門旅遊持續發燒，暑假前5天（7月15日至19日）已吸引1萬8243人次遊客，追上去年同期，且有陸客跨海來玩的熱況，街頭和景點湧現人潮，旅店和民宿住房率大增，甚至還出現遊覽車偶有調度困難狀況。縣府觀光處規畫系列活動，準備一路再加溫下去。

縣府看準離島旅遊熱潮，一掃2月10日「小三通」停航以來，街景冷清的陰霾，商家生意持續轉好，已有報復性的跡象，預期隨著暑假的展開，親子遊客群將日益增多，已要求車船處研擬應變方案，隨時提供相關支援，確保交通無虞。

觀光處評估在國際疫情依然險峻下，選擇有出國fu的離島遊，仍將是暑假期間的熱門選擇，為讓金門這「夏」很不一樣，除規畫系列〈親子嘉年華〉活動之外，緊接有郵輪跳島旅遊，博餅、老兵召集令、品牌旅遊、白色藝術季等單元，加上鄉鎮精彩活動包括花蛤季、尋找風獅爺、芋頭節與明年初金門馬拉松，要讓遊客感受一年四季都好玩。

(中時 )