龜山區農會供銷部受益於桃園區人口的外溢效益，業績大增5成，店內擠滿人潮，民眾紛紛持農遊券買雞蛋、米和麵條等民生物資。（蔡依珍攝）

龜山區農會供銷部受益於桃園區人口的外溢效益，業績大增5成，店內擠滿人潮，民眾紛紛持農遊券買雞蛋、米和麵條等民生物資。（蔡依珍攝）

民眾持農遊券購物都「精打細算」，買到剛剛好，農會坦言現金進帳並不多，以雞蛋、米和麵條等民生物資最夯。（蔡依珍攝）

農遊券怎麼花？許多民眾湧進農會購買農特產品，龜山區農會受益於桃園區人口的外溢效益，業績大增5成，尤其雞蛋、米和麵條民生物資最夯，過去蛋品1周叫貨1000箱，周三1天就追加600箱，還有人遠從三芝慕名而來，短短1周就收了逾5000張農遊券、近140萬元。

農委會為鼓勵民眾購買國產農產品、參與休閒農業旅遊，推出500萬張「農遊券」，首階段人人有獎、二階中獎機率也高達96％，15日和三倍券一起開放使用，但必須「跨區」消費，意即桃園區的居民不能在桃園區的店家使用。

龜山區農會供銷部搶得先機，早在10日即申請加入，開放首日就能讓民眾使用，因販售許多農特產品，又鄰近人口數最多的桃園區，不少桃園居民「好康道相報」，甚至有婆婆媽媽就近揪團前往，直呼：「比一般超市還好買！」都是新鮮直送。

「生意真的超好，電話都接不完！」龜山區農會供銷部主任陳美惠指出，8點門還沒開就有人在外等候，營業時間人潮不斷湧入，結帳櫃台掃描QRcode掃到手軟，原定16點關門，但人潮仍不斷湧入，忙到來不及計算日總結，連日都得加班，日前排隊人龍都維持逾30人，緊急加派人力，讓民眾能迅速結帳。

陳美惠說，過去每日營業額約1、2萬，周三一天就刷了39萬元的農遊券，屢屢破銷售紀錄，短短7天就收了5534張、138萬3500元的農遊券，有民眾一口氣拿了11名親友的農遊券、共2750元「買到爽」。

但她也坦言民眾都「算很精」，250元買剛好，現金入帳並不多，尤其有一箱4斤的雞蛋剛好250元，很多民眾提了就走，不用多付錢，另外白米、麵條、香菇都很夯，銷售量增加6成，羅東豆奶更是供應不求，想叫貨還得排隊，她表示，還是會鼓勵民眾購買東方美人茶、桃映紅茶、百花蜜等在地農產品，幫助農民。

(中時 )