第47期威力彩今晚開獎，頭獎金額已高達25億，巨額獎金吸引許多民眾前往下注，但獎還沒開，卻有店員快急哭了。一名高雄男子花800包牌，但店員因太忙碌，沒注意客人第一區漏填一個號碼，也沒做最後檢查，導致該名客人等於花800，就投注了要價2萬6400元的「超級包牌」，讓彩券行店員崩潰，急著PO網尋人，求客人現身還錢。

店員在小港社團PO文求救，希望該名客人若彩券有中獎並超過本金的話，可以回去幫忙他們，店員表示知道是自己的錯，但這一賠恐怕要賠2萬多元，實在負擔太大。

根據了解，該名客人上門投注，採用的是時下公認CP最高的「800元包牌法」，做法是包下所有第二區號碼，接著自選第一區號碼，就能避免與頭獎擦身而過，但當時人潮太多，店員疲於應付，忘了做最後檢查，沒發現客人少填一個號碼，從「800元包牌」變成高達26400元的自動選號，店員恐也因為此事賠上2萬元，因此急著上網尋人。

(中時新聞網)