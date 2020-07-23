安順寮滯洪池工程，已提前完工。（第六河川局提供／劉秀芬台南傳真）

安順寮滯洪池工程，已提前完工。（第六河川局提供／劉秀芬台南傳真）

經濟部水利署第六河川局辦理安順寮滯洪池工程，已提前於7月中旬完工，將可於今年汛期發揮蓄洪功能，總滯洪量約88萬立方公尺，預計可改善淹水面積450公頃，可望改善台南市新市、安定地區、南科園區周邊水患問題。

第六河川局表示，在今年0519豪雨期間，該工程堤頂高程就已經達到設計堤頂高，即使在台南市新市、安定地區24小時雨量約210公厘，導致安順寮排水水位上漲，當時就已有效發揮滯洪功能，並大幅減輕下游排水路負荷。

安順寮滯洪池面積約34公頃，工程在設計階段已將當地產業及文化特色融入外，也透過滯洪池堤頂空間，打造約2.1公里長的環池生態步道、觀景平台及池中生態島等意象，期望在肩負防洪功能外，並提供當地民眾、運動休憩活動場地。

第六河川局陳局長建成表示，安順寮滯洪池工程因攸關南科園區周邊排水安全，故工程完成後，除可改善地區淹水問題及保障民眾生命財產安全外，並能有效穩定南科園區周邊地區長期經濟發展，確保國家高科技經濟命脈，並可創造當地具生態、環境、景觀的新地標。

(中時 )