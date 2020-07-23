新冠肺炎疫情推升外送美食平台FoodPanda、UberEats日夯。金管會銀行局23日公布信用卡大數據統計，2020年4月單月餐飲外送平臺信用卡消費筆數就達610萬筆、刷卡金額達12億元，單筆平均約197元，若一日2餐都叫外送，一個月就要花破萬元在吃飯上。金管會指出，聯卡中心近日已完成「餐飲外送平臺信用卡消費大數據分析」，研究成果可至聯卡中心官方網站查閱，成果顯示，目前外送平台以信用卡小額支付之方式，已成為國人消費支付使用之普遍方式。

研究顯示，餐飲外送平臺每月信用卡消費筆數屢創新高，自2018年10月份24萬餘筆，至2019年9月已突破200萬筆，另每月信用卡消費金額亦從2018年10月份未達新臺幣1億元，至2019年9月已超過5億元、2020年4月更達12億元。

金管會指出，研究也發現，餐飲外送平臺之平均單筆消費金額以小額交易為主，200元以下之訂單占比近五成，500元以下占比則高達九成；另平均每卡消費2至5次占比已超過三成，6至15次則占比二成多，二者合計已然超過五成。

另外，以持卡人帳單地址進行消費次數分析，台北市及新北市的消費筆數占比合計接近六成，顯示雙北持卡人最愛利用餐飲外送平台服務。更進一步分析，六都其他地區均呈現成長趨勢，特別是台南市持卡人成長6倍以上，可以看出六都除雙北以外地區的消費者也越來越能夠接受及用餐飲外送平台的服務。

金管會指出，餐飲外送平臺45歲以下之持卡人為最主要之消費族群，其中25至35歲年齡層之持卡人消費筆數占比約五成，35至45歲之持卡人次之，整體45歲以下持卡人占比達九成，顯示年輕及青壯年族群最能接受餐飲外送平臺之服務。

另外，餐飲外送平臺男性持卡人使用之比例約為四成，女性持卡人約為六成，倘就平均單筆消費金額來看，男性約為308元，女性約為295元，整體而言差異並不大。

金管會指出，為積極推動大數據應用，利用政府開放資料配合民間創意整合運用，以提升政府施政效能，金管會自2015年起與周邊金融機構共同研議及推動大數據資料開放及運用計畫，其中財團法人聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）自2016年10月起建構「信用卡交易統計及分析資料」平臺，提供使用者以更多維度進行我國信用卡持卡人之消費樣態交叉分析。

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