吳克群23日出席Hit Fm聯播網活動，將發行《你說 我聽著呢》社會影音小說專輯。他與女友陳語安穩交3年，透露女友很喜歡他的新歌，女友卻開玩笑說：「〈洛希極限〉MV女主角不是我，喜歡指數降低。」他昨表示陳語安有演過他〈時間等過誰〉MV，霸氣護愛：「〈時間等過誰〉比較需要演技，很適合她。」

他與陳語安有許多共同愛好，包括運動、音樂、表演等，感情融洽，現身邊好友紛紛結婚生子，他坦言很喜歡陪小孩玩，也有跟女友討論結婚、生小孩等話題，但目前順其自然，「這是我們還沒逾越的洛希極限。」

他認為生小孩後，要花很多時間陪伴，不過現階段的他，有很多想做的事未完成，正努力拼事業。他今年40歲，外型保養得宜，分享日常多打籃球、運動，及跟小孩玩耍來保持年輕的體態，「阿緯小孩是我乾兒子、女兒，跟小孩玩雖然累，但很好玩。」並表示：「玩別人的很ok，自己的就不一定。」

此外，吳克群推出新歌〈洛希極限〉，談論現代速食感情，有關性、愛、約炮等敏感議題，他坦言過去曾有經歷速食愛情 ，「人生總是會有過，但沒有很多次」，是否有過約炮？他笑說：「你們聽完歌，告訴我有沒有。」

吳克群出席Hit Fm聯播網活動，開心宣傳新作。（吳松翰攝）

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