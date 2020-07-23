近期氣炸鍋在台灣十分流行，由於料理快速，讓不少人的家中都會添購一台氣炸鍋。日前有一名網友分享，自己一口氣買了14盒的母香魚，且料理方法十分容易，只要丟入氣炸鍋，人人都可以是大廚！這讓其他網友看到後都羨慕地感嘆，「折扣時又是秒殺商品」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上PO出照片，只見他的推車裡裝滿了14盒的母香魚，數量讓出口審帳單的工作人員都忍不住問原PO，「是要做生意嗎？」。原PO透露，由於去年有限量，今年沒限量看到就趕緊搶，而他更分享了簡單的料理方式，只要將魚丟入氣炸鍋，設定200度，等待25至30分鐘即可。

網友一次帶走14盒通通要自己吃。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

文末原PO還寫下標籤表示，母香魚有滿滿魚蛋，酥香好吃又沒有土腥味，讓他把魚皮和骨頭都吃得一乾二凈，讓他每年都必買！

文章曝光後，立刻引來大批留言討論，「我記得之前是小隻的，今年是大隻的比較棒」、「折扣時又是秒殺商品」、「我等一年了」、「今年的香魚超肥很好吃根本兩倍胖」。

(中時新聞網)