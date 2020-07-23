曾在6月初發文警告美元作為世界主要儲備貨幣擁有「過度特權」的時代即將結束，可能創下35%跌幅、回測2011年7月低點的耶魯大學高級講師、摩根士丹利亞洲前主席Stephen Roach，7月23日對美國經濟提出警告，投資人若以為美股V彈就是經濟復甦，將引來麻煩。

研調機構IHS Markit日前公布報告指出，新冠肺炎確診人數在美國、巴西、印度等大型經濟體激增，大亂經濟復甦腳步，這使得經濟V型復甦的機率減低，反而是第二波衰退，也就是W型走勢的風險提高。

Stephen Roach認為，全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊全面衰退，但近期已經出現觸底反彈跡象，但力道過於疲弱，不就之後可能再度探底。美國這次衰退原因雖然不尋常，但經濟緊縮可能出現同樣的發展模式，出現W型衰退。Stephen Roach今年以來一直對美國經濟展現悲觀看法，強調失業率急速上升將急速降低消費支出，導致美國經濟復甦相當困難。

Stephen Roach曾經在2003年SARS疫情待在大陸，今年1月下旬就向投資人警告，疫情爆發可能對全球經濟帶來的風險，果然在今年2月起全球股災，美股甚至一度吐回美國總統川普上任以來所有漲幅。

Stephen Roach分析，就以大陸經濟來說，就算能快速開放，美國消費者需求也不會那麼快速就趕上，為了支持美國經濟，政府透過經濟刺激方案以及貨幣量化寬鬆是正確的，但這可能帶來通貨膨脹，導致美元暴跌。

(中時新聞網)