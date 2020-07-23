外交部回復江啟臣指出，「政府公文書...向不對外提供」。（取自羅智強臉書）

外交部2003/03/08官網，「簡部長就汪傳浦案舉行記者會說明紀要」，有寫「馬上將公文調出來給各位看」。（取自羅智強臉書、外交部官網）

國民黨台北市議員羅智強、游淑慧、前立委王育敏因印尼「電報門」事件，被總統府祕書長蘇嘉全提告。羅智強要求外交部提供「電文」被拒絕，外交部稱「政府公文書」「向不對外提供」，羅智強立刻舉2003年外交部網站打臉反駁。

羅智強託國民黨立委江啟臣向外交部索取駐印尼代表處「消失的電文」，雖知道外交部一定會拒絕，但羅智強好奇外交部會用甚麼理由拒絕？

果不其然，外交部發函給江啟臣立委辦公室指出，「因政府公文書係用於內部評估與研析意見，向不對外提供」。

對此，羅智強舉兩個例子，打外交部的臉。

第一個是2018年9月19日， 大阪處長蘇啟誠輕生的5天後，外交部就從內部「流出」蘇啟誠的檢討報告，各大媒體人手一份，內容是蘇啟誠如何檢討自己，如何對謝長廷感到抱歉。

還有第二個例子是2003年3月，時任外交部長簡又新，在記者會上公布了汪傳浦案的相關公文與電報，來為自己澄清，沒有直接指揮汪傳浦案。

外交部說電文「向不對外提供」，羅智強痛批完全是說謊，要澄清的時候，就把外交部電文做成投影片，在記者會公開；染指國營事業被抓包的時候，就說電文「向不對外提供」。你們在騙誰呢？

(中時新聞網)