國民黨台北市議員羅智強、游淑慧、前立委王育敏因印尼「電報門」事件，被總統府祕書長蘇嘉全提告。羅智強要求外交部提供「電文」被拒絕，外交部稱「政府公文書」「向不對外提供」，羅智強立刻舉2003年外交部網站打臉反駁。
羅智強託國民黨立委江啟臣向外交部索取駐印尼代表處「消失的電文」，雖知道外交部一定會拒絕，但羅智強好奇外交部會用甚麼理由拒絕？
果不其然，外交部發函給江啟臣立委辦公室指出，「因政府公文書係用於內部評估與研析意見，向不對外提供」。
對此，羅智強舉兩個例子，打外交部的臉。
第一個是2018年9月19日， 大阪處長蘇啟誠輕生的5天後，外交部就從內部「流出」蘇啟誠的檢討報告，各大媒體人手一份，內容是蘇啟誠如何檢討自己，如何對謝長廷感到抱歉。
還有第二個例子是2003年3月，時任外交部長簡又新，在記者會上公布了汪傳浦案的相關公文與電報，來為自己澄清，沒有直接指揮汪傳浦案。
外交部說電文「向不對外提供」，羅智強痛批完全是說謊，要澄清的時候，就把外交部電文做成投影片，在記者會公開；染指國營事業被抓包的時候，就說電文「向不對外提供」。你們在騙誰呢？
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。