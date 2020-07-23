國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近來陷入論文門風暴，周刊指證歷歷，指控李眉蓁的碩士論文涉嫌抄襲，而今日李眉蓁也聲淚俱下，對該事件道歉，並表示放棄該學位，希望焦點可以回歸到選戰上。但促轉會「東廠事件」吹哨人吳佩蓉卻還有話說。

吳佩蓉表示，整起論文門事件，李眉蓁面對抄襲的質疑，高雄市長候選人的態度一路砌詞閃躲，試圖撇清責任，作為一個民意代表，已完全失格，遑論還能代表一個政黨競逐市長寶座！

李議員啊，妳用這個學歷，足足騙了高雄市民14年！吳佩蓉指出，李眉蓁用這張文憑在高雄選了三次議員、連任三屆，高雄市民在乎的並不是誰要進廚房、或候選人怕不怕熱。這座城市，很難也不願再跟這樣詐騙，出事第一時間立刻卸責甩鍋給師長和學校的候選人進行對話。高雄，值得一位更好，至少是個誠懇負責任的市長候選人。

吳佩蓉呼籲李眉蓁，退出市長補選，並辭掉議員吧！

(中時新聞網)