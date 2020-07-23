交通部長林佳龍23日南下東港出席「屏東觀光圈及觀光產業座談會」，不僅肯定更看好鵬管處建構「產業互補優勢觀光圈」的未來與發展，並承諾將以特別預算及前瞻預算進行協助，行銷推廣計畫預計8月先行啟動。

林佳龍在座談會上與東港、琉球、恆春等在地業者代表進行交流，他說，已請觀光局盤點區域觀光資源，政府將主動給予協助，並與地方政府及觀光業者建立觀光圈，推動優質旅遊及觀光亮點，而現在他很期待鵬管處建構的「產業互補優勢觀光圈」成效。

鵬管處長陳煜川指出，「產業互補優勢觀光圈」是以智慧觀光、數位轉型為目標，透過區塊鏈商業模式建構而成，期許將全屏東的優質觀光產品賣到國際上。

對此，林佳龍給予肯定，他說，台灣要從防疫大國轉成旅遊大國，重點就在於「在地觀光產業要共同組織起來」，其中包括食、宿、遊、購、行的發展，要建立起區域觀光發展組織，而他再把交通部的各資源結合進來，一起為觀光服務，透過觀光圈平台協調各產業及地方政府，包裝出好的商品，進而向國際行銷。

林佳龍強調，觀光局會先以大鵬灣為蛋黃區，再往外擴大觀光圈至整個屏東區域的蛋白區，形成區域產業聯盟，包裝出好的商品讓遊客可選擇，以政府促成地區觀光聯盟。

(中時 )