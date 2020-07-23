建築物綠化，植栽隨著時間讓外觀出現不同變化，有如陸府建設宜居建築的活廣告。（盧金足攝）

「陸府觀森」雙植樹大陽台，綠意盎然，更有如另一個房間的延伸。（盧金足攝）

「陸府觀森」陽台額外利用的空間，可作為第二個客廳、戶外用餐區、陽光書屋等。（盧金足攝）

「陸府觀森」用跳島陽台對抗熱島效應，健康宅在市場上造成熱銷。（盧金足攝）

綠化帶來健康生活環境，也成為建築外觀與空間受重視的亮點，陸府建設擁有專業綠海團隊投入綠美化，植栽隨著時間讓建築物外觀出現不同變化，陸府興建的別墅與社區大樓建案，被稱為「凍齡宅」，房子愈住愈年輕，綠意增加健康空間，更增加居住滿意度，其中，「陸府觀森」雙植樹大陽台、建築體全綠覆，用「跳島陽台」對抗「熱島效應」，像延伸多出一個多元運用的房間，在市場上造成熱銷。

台中市府提倡人與自然環境永續共存的理念，打造台中成為宜居城市，陸府建設多年前即已投入建物綠化，專業十足的綠海團隊擁有卅多年經驗，包含大樓種的樹選擇抗風性、強度好的樹種，後端維護體系運用團隊資源規畫，讓住戶生活空間營造綠色環境，從別墅到大樓的建築作品，每個建案的樹木和植栽隨著時間成長，也出現不同的風貌。

陸府建設行銷總監蔣海芃表示，「陸府觀森」基地旁，還特別規畫一座結合藝術策展等多元功能的會館，提供陸府的別墅與大樓社區住戶使用。

「植栽以台灣的原生樹種為主，社區規畫很多可坐下來放鬆互動的地方」，蔣海芃說，基地位在益豐路與大墩12街口的「陸府觀森」，每戶住家規畫兩個植樹大陽台，每間居室皆有花台植栽，密布的陽台、花台形成串聯式的跳島陽台，建築體四面包覆全綠化，建築物本身的綠化成果，就成為陸府建設最佳活廣告。

「陸府觀森」陽台合計有將近三坪面積是室內面積之外額外可利用的空間，可作為第二個客廳、戶外用餐區、陽光書屋等，時下盛行的瑜珈運動，住戶可以在陽台上與植物花草一同「森」呼吸，健康落實生活之中。

曾舉辦過多場戶外瑜珈、草地瑜珈，也受邀到台中國家歌劇院空中花園舉辦大型瑜珈活動的《森瑜珈》Jen老師表示，國外的瑜珈運動大多在戶外舉辦，享受與大地自然結合的律動感，若家中有一處與自然綠意結合的大陽台，是瑜珈愛好者最奢侈的享受。

陸府建設的綠意生機建築、人文美學活動獲許多高知識族群如醫生、教授等專業人士青睞，今年新案「陸府觀森」購屋年齡層有年輕化的趨勢，其中包括年齡介於卅至四十歲的醫師與企業二代，比起以往大約增加十％。

「陸府觀森」基地街廓採整合規劃，社區基地南面鄰益豐路四段、大墩12街角地，陸府又將基地北側益豐路四段與益豐東街口角地整合規劃成為裝置藝術與造景結合的停車空間，名為「陸府綠角」，將景觀造景融入停車空間，同時也是鄰里環境美化的一環。

蔣海芃指出，「陸府觀森」通過市府《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，享有低密度、高綠覆的重劃區優點，兼具成熟生活機能的便利性，擁有七十四號快速道路及國道一號雙匝道交通優勢，優越的地點位置成為單元二重劃區中發展最快速、土地價格持續上漲的蛋黃區。

陸府建設指出，除了品牌影響力，認同陸府在居住觀念上的超前理念也是一大主因，「陸府觀森」地理位置為大型綠地所圍繞，以北的黎明新村綠蔭遍布，有都市綠洲之稱；南向一路之隔就是萬坪文中、文小預定地，是低密度、高綠覆的單元二重劃區內密度最低、綠覆最高的區塊，開闊視野讓居住美學更加乘，綠意環境為買氣加溫。

(中時 )