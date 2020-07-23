親子超愛的大洗水族館。圖：業者提供

大洗磯前神社自古就是保平安的神跡寶地。圖：業者提供

鮟鱇魚火鍋是冬天必嚐的美食。圖：業者提供

日本為了振興受到疫情衝擊的國內旅遊業，首相安倍最近推出價值160億美元的「Go To旅遊補助活動」預計在明天22日開跑。而即使補助尚未上路之前，日本境內已對本國人放寬外出限制下，在茨城縣向來是觀光客眼球焦點的大洗海上「神磯鳥居」，在清晨的四點已經開始出現聚集的人群，準備一賞祈福路線的日出美景，七月的日出大約在早晨4：30，人們在海邊專注地望著海上大鳥居等待太陽升起，期待太陽升起那一刻的驚嘆！

大洗磯前神社自古就是居家平安、行海安全的守護神，除了海上的神磯鳥居之外，而此時最受歡迎的路線莫過於祈福旅程。

有著1160年歷史的大洗磯前神社的神磯鳥居，最特別的是它座落在海上、而且是白色的，與其他大部分是紅色的鳥居有著不同的風趣。根據神社的傳說，此處是神明降臨的地方，這也是大洗磯前神社由來。在傳說中神磯鳥居被周圍海浪拍打的景象讓人聯想到神明的奇蹟。茨城縣表示，過去當地居民很習慣看到台灣旅客的身影聚集在「神磯鳥居」和「大洗磯前神社」周圍，雖然現在還不能接待台灣旅客，但茨城縣想跟台灣旅客說：「我們等你回來」。

從鹿島臨海鐵道大洗鹿島線的大洗站搭乘循環巴士「海遊號」大約15分鐘就可到大洗磯前神社，從巴士站沿著步道走幾步路後就可看到大洗磯前神社的「二之鳥居」，沿著又長又陡的91階梯而上，就可抵達已有1160年以上歴史的大洗磯前神社。神社本殿在戰國時代時被戰火波及而燒毀，現在的神社是由水戸藩主徳川光圀在元祿時代重建的，白木造的簡樸素雅拜殿，有華麗的裝飾、色彩鮮艷的雕刻。

拜殿內部的正殿有著美麗的茅草屋頂以及銅板屋頂，大洗磯前神社也是人氣動畫《少女與戰車》作品中的場景之一，吸引了許多漫迷前來朝聖！

利用大眾交通工具的話，距離大洗磯前神社約5分鐘車程的海洋世界「大洗水族館」，以擁有日本最多的鯊魚及最大翻車魚水槽享譽全國，水族館共有七層樓高，分成相遇海域、黑暗海域、世界海域、博物館區域、兒童樂園、森林與河區域、共計9個參觀區。其他還有14家店家進駐的美食廣場和商店，可以在這裡玩上一整天呢!

走進館內首先映入眼簾的是水深10公尺的「相遇海域」大水槽，由於大洗海洋是親潮與黑潮交會之處，兩個海流形成「潮目」帶來豐富的營養，形成了魚類的寶庫。在這裡可觀賞到80種、2萬多尾不同的魚，非常壯觀。此外，潛水員一天有4次在這理介紹海洋生物，有機會到訪可別錯過囉!

「世界海域展區」也是館內最大魅力之一，可以在此欣賞最具代表性的各種鯊魚，以及在日本第一專用水槽內敞游的曼波魚。囊括從沖繩海域、沖繩珊瑚、印度洋珊瑚礁的砂地到北鄂霍次克海的海洋生物，稱得上將全世界海中奇景盡收眼底的特別之地。水族館最受歡迎的動態表演，當然是以廣濶太平洋為背景的海豚、海獅、企鵝的精采表演了，每天有 3～4 場的演出（2020年６月１日起表演秀正常表演、平日3次、週末4回），表演時間一到經常是座無虛席，讚嘆聲與歡笑聲連連！

館內商店分為需付費入場的店家２間，以及不須付費入場的美食廣場12間店，有關新冠肺炎的預防措施請參下列網址。http：／／www.aquaworld-oarai.com／news／29431

靠海的茨城縣，品嚐海鮮是一定要的，當地的那珂湊魚市場是關東首屈一指的觀光魚市場，鄰近大洗水族館，參觀完水族館來這裡品嚐到現撈的新鮮海產超方便！魚市場鄰近那珂湊港，不只食材豐富、新鮮，消費更是經濟實惠，吸引許多海鮮老饕們來這裡買海鮮、吃海鮮，每天都元氣滿滿、人潮不斷！

這裡有許多海鮮餐廳，除了店家的拿手料理，還可以品嘗生魚片、海鮮丼、海鮮壽司，還有當地一帶最著名的海產就是鮟鱇魚，冬天來這裡，鮟鱇魚火鍋絕對不能錯過。市場旁的海鮮商店除了可以購買新鮮的海產還有美味的岩牡蠣、可吃可買，何樂不為！

(工商 )