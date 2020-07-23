民眾黨立委蔡壁如23日在臉書PO文自稱，「在網路不普及年代，自己上網學習寫程式」，簡舒培聞後大酸，沒有知識要有常識，沒有常識也要看電視，連沒網路的時候都能上網寫程式，難不成網路是蔡發明，民眾黨想修理或KUSO國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，自己也要做功課，別貽笑大方。

面對網友狂酸，蔡壁如事後又PO文稱「民進黨1450網軍在對她抹黑」，簡反酸，乾脆說蔡壁如的臉書PO文也都被1450入侵，不然蔡壁如就講清楚，沒網路時要怎寫程式，明明是自己講錯話又不承認。

對於李眉蓁遭爆論文抄襲，李聲淚俱下道歉，並稱會放棄中山大學碩士學位，簡批評，李踐踏了所有中山大學的師生，非常可惡，為拯救自己岌岌可危的政治地位，竟放棄學位，對中山大學認真寫論文的學生情何以堪，中山大學在台灣學術地位，不該被李眉蓁1人毀掉，奉勸李好好交代是純粹抄襲還作弊找槍手代打。

簡還說，李眉蓁透過高市長補選，享有全國知名度，未來可能會是國民黨明日之星，但沒想到無法成為明星，就先把國民黨都拖垮，讓國民黨得不償失，想問國民黨這麼多的教授，包括黨主席連戰一直到現在的江啟臣，每位都是大學教授，他們能不能夠容忍自己的學生有96％論時是抄襲別人？否則怎放任黨內參選人抄襲，不應雙重標準，要給台灣人一個交代。

(中時 )