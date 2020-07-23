在市場一片看虧下，專業電動車大廠特斯拉公布上季繳出逾1億美元的獲利，締造連續四季盈餘的史上最佳營運表現，更重要的是，特斯拉一舉取得納入標普5百指數成份股的關鍵資格。

受到上季意外獲利並敲門標普5百指數的刺激，今年來成為美股明星大飆股的特斯拉漲勢再起，周四跳空開高飆升3.6％，每股報1,650美元。

根據特斯拉公布的財報，受惠於稅賦優惠大增，上季獲利達1.04億美元，扣除股票獎勵的調整後每股盈餘達2.18美元，遠優於市場預期。根據FactSet的訪調，分析師預估當季特斯拉調整後每股將小虧2美分。

特斯拉今年股價暴衝，迄今年線漲幅已超過200％，目前市值高達3,000億美元，日前最高一度飆至近1,800美元。

分析師指出，特斯拉股價一路狂奔，其中一項原因在於投資人預期特斯拉上季有可能擊敗市場預期繳出獲利，達成連續第四季盈餘的佳績，進而納入標普5百指數成份股。最近連續四個季度財報都獲利是成為標普5百成份股的其中一項關鍵條件。

持有特斯拉的梅隆投資公司股票部門主管波特（John Porter）表示，「特斯拉還未納入標普5百指數市值卻已膨脹至如今的規模，實屬罕見，正常情況下，一家公司在沒有創造明顯獲利前，是不可能達到特斯拉如此龐大的市值。」

若是成為標普5百成份股，大型指數型基金將可能競相建立特斯拉持股部位，這也是許多投資專家看好特斯拉可再漲一波的原因。

此外，創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）在法說會上宣布，特斯拉已決定美國第二個廠房將落址德州奧斯汀，主要將做為皮卡與半掛拖車，以及供應美東的Model 3與Model Y的生產基地。

未爆發新冠肺炎疫情前，特斯拉喊出今年全年交車量將衝破50萬輛的營運目標，特斯拉周三雖宣稱該一目標維持不變，但坦承達標的難度增加。

(工商 )