東港共和新村居民24日不滿法院判決，在活動中心前拉白布條大喊「國家政策失信於民」抗議軍方。（謝佳潾攝）

東港共和新村居民24日不滿法院判決，在活動中心前拉白布條大喊「國家政策失信於民」抗議軍方。（謝佳潾攝）

空軍司令部月前控告東港共和社區發展協會占用活動中心一審勝訴，數十居民不滿判決23日拉白布條抗議大喊「國家政策失信於民」，怒訴共和新村已列為文化資產，應歸文化處管理，且軍方還不理會先前協調結果，毫無誠信。

東港共和新村因眷改案與軍方纏訟多年，而上月雙方又因「占用活動中心」一事對簿公堂，軍方指出，共和新村的活動中心是空軍司令部接收的公產，當初是交由「共和新村自治會」使用，但後來卻遭「共和社區發展協會」占用，經多次協調返還未果，加上發現對方還出租收益，只好走上司法程序。

月前一審判決出爐，軍方勝訴，除可要回建物外，還可索賠不當得利40萬，但居民對此判決相當不服，他們認為共和新村已列為文化資產，應交由縣府文化處管理，且在經立委陳椒華協商後，獲得「協會取得自治會同意延續使用活動中心」的結果，並由立委發函給軍方存查。

不料，3方協議似乎並未達成完全共識，軍方仍堅持要依判決結果處理，而協會也提起上訴，但雙方已鬧得不可開交，最後走上抗議之路。居民拉白布條高喊「國家政策失信於民」抗議軍方，要求軍方重視文化資產，同時希望文資所介入協助。

抗議居民指出，共和新村有近50棟建物被登錄歷史建築，足以證明這塊地需要好好保存，而軍方根本不懂文化，文資所應該要代管，不要讓軍方為了利益毀了歷史的痕跡。

對此，軍方釋出善意表示，若條件談得順利，願意讓文資所代管。但文資所表示，他們雖也願意代管，但軍方希望是「共同開發」，意即他們也要投入資金，但文化處只能接受無償代管。

(中時 )