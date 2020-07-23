隨著P＋聯盟(P.League+)名稱正式宣布，執行長「黑人」陳建州也公開相關賽制與場地訊息，23日他不禁在臉書發表感言，坦承成立新聯盟絕對吃力不討好，卻不想辜負外界期望，黑人甚至公開徵才，期望更多專業夥伴加入團隊！以下是他臉書內容：

「這兩個月以來聽到最多的就是『樂觀其成』這四個字，而且周圍的朋友和夥伴都覺得成立新聯盟這件事、實在是太瘋狂了！畢竟是這20年來大家最想卻又無法實現的夢，他們都勸我要三思，這件事絕對是吃力不討好的差事，還有人擔心我會千瘡百孔、萬箭穿心！

這兩個月的過程真的碰到很多挑戰，大部份都是人與人之間的問題，我只能用柔軟的身段與堅定的意志，去試著面對所有問題！當然還要加上永不放棄的態度⋯才能感動對方！

現在這樣的開會場景，是我每天都上演的畫面，因為我們都知道這是全民高度關注和期待的事，所以絕對不能辜負大家的期望！

我們每天都很努力想要成為一個以「球迷第一」的聯盟！你們是不是也很想加入這個團隊，跟我們一起狂一波呀？！如果你對運動有熱忱，並且是跟運動相關的專業人士，請準備好你的履歷和資料，搞不好這個新球季我們就是同事了！

再次感謝這個過程中願意跟我一起拼的朋友，還有陸續加入團隊的專業夥伴！Basketball never stops！一切榮耀獻給萬能的上帝！」

(中時 )