中國駐休士頓總領事蔡偉今出面回應領館燒文件事件。蔡偉說，「碰到緊急的情況，我們會採取一些措施，也是一個慣例，沒有什麼可大驚小怪的」。他並稱許多國家的外交官在離開外國崗位之前，都會先焚毀其內部文件；而外媒對他的秘密身分等指責，是欲加之罪何患無辭。

蔡偉接受東方衛視等陸媒訪問時表示，「可能有一些當地媒體拿這個事情來炒作。其實，我覺得對各個國家外交機構來說，我們在做一些我們日常的工作，碰到緊急的情況，我們會採取一些措施，也是一個慣例，沒有什麼可大驚小怪的。」

《紐約時報》引述美國國務院官員指控，駐休士頓總領館是中共軍方在美國進行盜竊研究成果的中樞，並指蔡偉和另外兩名外交官被發現持假證件。對此，蔡偉回應，美方告訴他可以在休士頓機場辦理接送客人的手續，這是很正常的一件事。而外交官證是美國國務院發的，他只有一個外交官證；美方還發了一個駕照，這都是國務院發的。他辦登機牌就是拿著這兩個證件辦，所以此事其實是欲加之罪，何患無辭。

外傳中國可能要求美國關閉駐成都和香港領館，大陸外交部發言人汪文斌今於例行記者會回應，針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施維護自身的正當權益。

(中時 )