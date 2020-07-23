北市建管處助理工程員涉弊案，60萬交保一日後竟身亡，台北市長柯文哲前往弔唁，並對此事簡短發表聲明

23日北市環保局人在南湖大橋下發現一具浮屍，警消獲報到場發現浮屍身上有證件但無外傷，赫然是日前涉嫌以安檢之名、向業者收賄的台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇。台北市長柯文哲對此表達哀悼，也希望媒體不要打擾家屬，讓他們靜一下。

台北市林森錢櫃大火釀成6人死亡，也燒出市府貪官疑雲，不料涉嫌收賄的都發局承辦員曾華崇日前才剛交保，今（23日）稍早竟被發現陳屍在南湖大橋下。據悉，曾華崇22日還有正常上班，但晚上突然失聯，他的家人今日上午才到建管處請求協助，下午就傳出死訊，讓同仁相當錯愕，甚至有人嚇到驚叫出聲。

據了解，曾華崇22日還正常到班，也沒有提出離職請求，不料他當晚突然失聯，連家人也聯絡不上；見丈夫徹夜未歸，曾妻今日一早還前往建管處請求協助，誰知數小時過後竟突傳死訊。噩耗傳出第一時間，建管處同仁也錯愕不已，不敢相信昨天才在辦公室見面的同事已身亡，甚至有人嚇到尖叫出聲。

台北市長柯文哲23日晚間8：35分許對此回應表示，昨晚家屬就找不到他，建管處同仁也有幫忙找，到今天下午知道這件事。作為市府同仁，我們還是表達哀悼，也慰問家屬。事實真相應該等司法調查結果，但這幾天媒體有些過度捕風捉影，包括總統府、立法院電梯跟他無關。細節建管處資料整理好後，明天會對外說明，家屬希望媒體不要干擾，讓他們靜一下。

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