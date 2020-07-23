基隆市長林右昌座車發生車禍 疑似追撞白色賓士 20:382020/07/23 中時新聞網 中國時報、 吳康瑋 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌驚傳車禍 高檔賓士車惹的禍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌23日下午參與八斗子漁港舉辦的鎖管季揭幕儀式，在晚上6點多結束行程後，搭乘公務座車返回基隆市政府的途中，行經北寧路時，不慎從後方追撞上一輛白色賓士休旅車，所幸車上沒有人員受傷。 警方隨後到場測繪，而林右昌則先行搭乘局處首長的座車返回市府開會，詳細車禍情況仍由警方做進一步調查。 (中時新聞網) #市長林右昌 #車禍 #基隆 #驚傳 #高檔 也許您會感興趣 推薦閱讀 82歲美商務部長羅斯驚傳送醫 發言人曝最新病況 09:382020/07/19 國際 驚傳一員工來台確診 國泰航空：等指揮中心公布 13:432020/07/19 生活 女中4.5億辭職環遊世界 驚傳破產近況本人親打臉 22:252020/07/19 日常 埔里1家民宿驚傳廁所裝針孔偷拍 估計10多人受害 23:102020/07/19 社會 84歲沙烏地阿拉伯國王驚傳住院檢查 09:562020/07/20 國際 影片直擊》三重驚傳施工師傅從3樓墜下 頭部直接撞地身亡 17:282020/07/20 社會 高齡84歲沙國國王 驚傳住院檢查 22:122020/07/20 財經 澎湖監獄驚傳1個月內4死 監委自動調查 11:012020/07/21 政治 影》韓首爾南方龍仁市物流中心驚傳失火 至少5死 12:332020/07/21 國際 萬里北濱公路「黑白撞」 撞成廢鐵6傷送醫 16:062020/07/23 社會 社會熱門新聞 北市建管處涉貪人員曾華崇 竟成基隆河浮屍 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 基隆市長林右昌座車發生車禍 疑似追撞白色賓士 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 周士淵性愛片哪裡找？ 多P無碼片關鍵字曝光 鄉民瘋喊：求上車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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