基隆市長林右昌23日下午參與八斗子漁港舉辦的鎖管季揭幕儀式，在晚上6點多結束行程後，搭乘公務座車返回基隆市政府的途中，行經北寧路時，不慎從後方追撞上一輛白色賓士休旅車，所幸車上沒有人員受傷。

警方隨後到場測繪，而林右昌則先行搭乘局處首長的座車返回市府開會，詳細車禍情況仍由警方做進一步調查。

(中時新聞網)