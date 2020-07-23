威力彩頭獎直衝25億，各地投注站也吸引大量人潮，更有網友PO祭品文，表示自己若中了頭獎，留言前100樓到時就可到北車跟他分紅，一人可拿100萬，文章一出後湧入數百位網友佔樓卡位。

有網友為了中頭獎，豁出去貼祭品文，放話若中頭獎，就在北車發1億現金給前100樓留言者 (圖／PTT)

一名網友在PTT八卦版PO祭品文「中頭獎北車大灑幣」，接著秀出自己的彩券，表示：「中頭獎直接一到100樓，每人發一百萬新台幣，共發一億元」，可說是為了中頭獎豁出去了。

透過照片可以看到，該網友買了兩組號碼，分別是「12、16、28、29、30、32；第二區06」以及「02、07、10、22、29、38；第二區07」，文章PO出後網友湧入留言卡位，短短半小時已經超過600位網友留言：「卡位」、「100萬是我的」、「我來收錢囉」、「祝福你」，也有人酸「可憐哪」、「慢慢想吧」、「你又不是公務員」。

(中時新聞網)