搶攻中秋送禮商機，香格里拉台北遠東國際大飯店今年一口氣推出6款禮盒及3款秋節禮籃，月餅口味除有燕窩奶黃、金沙奶黃與抹茶奶黃等，並有在地水果口味月餅，價格自988元起至6,888元不等，標榜用料頂級、選擇多樣，8月31日前訂購並付清款項，可享85折早鳥優惠。同時更有企業團體大宗訂購折扣，使用紙本振興券支付，每1,000元可折抵1,200元。

為善盡企業責任，香格里拉台北遠東國際大飯店今年還有中秋公益禮籃，每組禮籃售出將提撥200元予台灣黑熊保育協會，為台灣生態保育盡一份心力。

香格里拉台北遠東國際大飯店今年秋禮，不僅有經典月餅禮盒、豪華月餅禮盒，還有台北遠東、台南遠東首次攜手打造的聯名款月餅禮盒。禮盒設計則採用中式窗櫺，搭配古典花卉及松竹梅的典雅元素，增添富貴喜氣的送禮心意。不僅如此，香格里拉台北遠東更精選一系列高質感禮品推出中秋精美禮籃和中秋豪華禮藍，匯聚在地精粹，方寸盡顯奢華，是佳節饋贈摯愛親朋的絕佳之選。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，購買中秋禮盒或禮籃，8月31日前預訂且付清款項，享85折早鳥優惠，8月31日起享買10送1優惠，商品可於8月20日開始取貨，最後宅配日為9月24日。同時，買月餅禮盒或禮籃，每一千元紙本振興券可折抵1,200元，香格里拉台北遠東國際大飯店住房貴賓、台北遠東健身俱樂部會員以及遠東國際商業銀行信用卡卡友享85折優惠。

針對企業大宗採購，香格里拉台北遠東國際大飯店提供優惠，訂購50盒（含）以上享85折、100盒（含）以上享8折優惠、300盒（含）以上享75折優惠。每訂購50盒，享全省單一定點免運費服務(不含離島)。

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