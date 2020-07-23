過去只要3、4萬就可以買到的機車，現在動輒7、8萬，究竟是什麼原因造成現在的機車售價如此昂貴？矛頭全指向從民國57年制定的貨物稅，將機車認定為奢侈品而課徵17%的稅，經過50年的變遷，早有人認為這項條例已不合時宜，喊出「廢除或調降機車貨物稅」，日前由三位立委提案，目前已進入立院二讀階段。

而對於此議題，財政部重申「不宜調降」，並做出四點回應，分別是：第一、對機車課徵17%貨物稅是考量其為移動汙染源，因此不宜調降。第二、目前已有機車汰舊換新政策，最高可補助4,000元，該政策也將延長五年至2026年。第三、機車外銷價格低於國內售價，此為業者自行斟酌市場而定，並非貨物稅造成。第四、若取消貨物稅，將減少地方稅收，影響施政。針對財政部的回應，光陽機車執行長柯俊斌今(23日)也發表看法，認為政府應正視實際問題，聆聽民眾心聲。

【針對財政部回應逐條反駁 貨物稅該走入歷史？】

柯俊斌認為，一般民眾在加油時，已隨油徵收空污稅，買車又要被課徵17%貨物稅，等於民眾被剝了兩層皮，並不合理。而且，現今燃油車採用七期規範，規範之嚴苛，已超過歐美先進國家，況且，為了研發出更環保的車款，成本增加勢必反映在車價上，如此政府再以「機車是移動汙染源」為由課徵重稅，無異增加民眾負擔。

再者，最高補助4,000元的機車汰舊換新政策，即將在明年1月到期，雖然政府有意再延長5年，但一般民眾的反應是：既然要補助，為何不直接一點？尤其，對於汰舊換新補助的政府單位多達4、5個，不僅補助標準不同，金額不一，表格也不同，造成申請過程繁雜瑣碎，民眾根本霧煞煞。而且，許多年輕人首次購買機車，家中並無舊車可以汰換，無法享受到該政策補助，等於變相懲罰年輕消費者。

至於廠商外銷至國外的機車賣得比台灣便宜，網路上一片罵聲，質疑廠商獨厚外國人，但事實真是如此？其實數字會說話。

假設廠商推一部50,000元的機車，營業稅佔５％，貨物稅佔了17% ，這些稅賦加一加，稅價大概佔了22%以上，因此，賣到消費者手上的價格，在台灣起碼要賣61,000元左右，但在歐洲國家，除了營業稅、燃料及牌照稅，並無課徵貨物稅，所以，誰讓機車售價高居不下，大概很清楚。

值得一提的是，台灣2,500萬人，光是機車數量就有近1,400萬台，而其中超過一半的機車，是十年以上的二行程老車，環保污染確實嚴重，但令人納悶的是，政府既然如此重視環保，就應該鼓勵民眾汰舊換新，可惜其作法卻背道而馳，一方面要求廠商

必須符合七期環保法規，另一方面卻堅持貨物稅，造成早已是民生必須品的機車價格高昂，倒楣的當然還是市井小民。

至於減少地方稅收部分，貨物稅是民國57年的產物，當時不管是冰箱、電視，或是機車，都被列為奢侈品，但50年後，機車仍以奢侈品的標準來課徵貨物稅，早已不合時宜，但這樣的制度為何不檢討？主因仍在於實質稅收，光是機車一年貨物稅就能課徵到50億，如此好入袋的稅收取消太可惜，因此政府裝聾作啞的後果，就是全民買單。實際做法應由政府另找財源填補缺口，而不是將問題推給業者與消費者。

【執行長仍盼透過民主機制 對取消機車貨物稅議題進行溝通】

對於立院下個會期即將對調降或取消機車貨物稅進行討論，執行長表示仍然對立院深具信心，因為這是許多機車廠牌的團體的共識，相信最後仍然會順從民意，取消或調降機車貨物稅的課徵。

(中時新聞網)