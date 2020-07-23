大陸遼寧省大連市昨日打破了先前連續111天新冠肺炎零本土確診，於昨天發現1例水產加工廠員工確診病例，經對密切接觸者排查，今天（23日）再報告2例密切接觸者確診病例與12名無症狀感染者。據大連疫情防控通報，今日的確診與無症狀病例是由首例排查出572例密切接觸者篩檢所得。該市已決定，大連市所屬3個區共19萬居民，自今日起全面接受病毒核酸檢測。

據大連市官方微博報導，遼寧省大連市召開疫情防控新聞發佈會時，大連市政府副秘書長羅衛星指出，7月22日，遼寧大連市新增1例本土新冠肺炎確診病例，為某進口水產品加工企業員工。大連市迅速開展流行病調查，並對人員隔離進行核酸檢測。在對密切接觸者的流調排查中，又發現了2例病例和12例無症狀感染者。

羅衛星表示，調查發現，1例確診病例和12例無症狀感染者在一個車間高度集中，已對企業採取了管控措施，立即封閉停產。

此外，大連市政府決定從今日起，對大連灣地區16萬人、金普新區馬橋子街道工業團地社區2萬人、西崗區工人村社區近1萬人進行核酸檢測，並且對所有可能流動傳播疫情的區域進行拉網式全覆蓋核酸檢測，逐漸擴大排查檢測覆蓋面。

(中時新聞網)