台港關係低迷，台港均不續發或核發簽證給雙方駐處人員。對此，陸委會副主委邱垂正23日記者會表示，台港問題是秉持平等、互惠原則處理，我方駐港單位會堅持到底，「直到委屈不能求全，忍辱不能負重」為止；外傳有港人偷渡來台尋政治庇護，邱強調，若以非法方式來台將面臨刑事責任的追究，呼籲相關人士切勿觸法。

我駐港代表盧長水已逾2年無法履新，日前又有駐港人員因簽證到期，未獲港府續簽而返台。邱垂正表示，我方一向遵守台港政府雙方換文規範，在香港辦事處推動工作，也從未逾越有關規範與範疇，但絕對不接受任何的額外且不合理的限制，我方也會堅持到底，努力到最後，以確保我國人權益。

邱垂正續指，港府盡速依相關便利安排，處理派駐人員證件問題，我方也會以平等互惠原則處理。港府若對我駐港處工作有不必要干擾，政府也備妥計畫，會適時應處，駐港處會堅持到最後。目前政府駐港人員共12人，駐港處還另有50多名香港雇員；香港方面則大約有5、6名官員派駐在台。

至於外傳有港示威者偷渡來台，邱垂正強調，政府多次強調，台灣是一個法治社會，若以非法方式來台，當事人、協助者都會面臨刑事責任的追究。港、澳居民若因政治因素向台灣請求援助，按港澳條例現行的法規架構下，已有處理的機制，政府會依據相關的法制，來妥善處理個案。

(中時 )