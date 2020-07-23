一名如今已垂垂老矣的前納粹集中營守衛，由於在1944到1945年期間，涉嫌協助納粹殺害5232人，在第二次世界大戰結束75年後，今天遭法院判處2年緩刑。

這位現年高齡93歲，代號布魯諾D（Bruno D）的前納粹黨衛隊（SS）成員，在惡名昭彰的施圖特霍夫集中營擔任獄卒。

但因事發時他年僅17歲，因此漢堡少年法庭，判他協助且煽動殺害至少5242人有罪。布魯諾D先前曾坦承自己在該集中營當獄卒，但他也告訴法院，自己當時身不由己，別無選擇。他來自但澤（Danzig）附近村莊，與施圖特霍夫有地緣關係，但澤即為目前的波蘭北部城市格但斯克。

本案去年10月開始審判，超過40名法國、以色列、波蘭和美國的共同原告，都在庭上作證指控被告。

施圖特霍夫集中營囚犯數約11萬，包括猶太人、波蘭政治犯和知識分子等，共有約6萬3千至6萬5千人在集中營死於非命，其中有2萬8千名猶太人。該集中營最令人髮指的歷史之一，是把死者遺體，用來進行製造人屍肥皂的小規模實驗性生產。

(中時 )