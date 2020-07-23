高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的中山大學論文被控抄襲，李眉蓁宣布放棄學位企圖止血。資深媒體人趙少康驚爆，有可能是她未來黨內的競爭對手爆的料。

趙少康在廣播節目《趙少康時間》中表示，選舉就是這樣，祖宗八代都會挖出來，不選都沒事。李眉蓁也選過多屆議員，很多議員是多選區，跟單一選舉不一樣，多選制，對手的票高，不一定對自己不好，彼此之間的競合，誰的選票高、選票低不見得，票高也許同黨票就低，也許還有利，而議員選舉，大家沒那麼追究，除非是一對一咬死，像市長選舉，就是競爭。

趙少康指出，李眉蓁是為選而選，說她會當選 大家也不認為，那幹嘛去咬她？有可能是，她這次選市長，將來可能選立委，據說是國民黨咬她，並不是民進黨，至於為什麼咬她，有可能是她未來的競爭對手。因為她選市長後就有可能出頭，這次若選得好，知名度也會大增，以前誰知道李眉蓁，現在至少知道她的名字，知名度對選舉有利。所以她的對手，也就是可能的競爭者，就有可能不希望她選得好、不希望她出頭。

趙少康認為，對民進黨來講，李眉蓁不會贏，是陳其邁自己要拚，愈激烈對陳其邁愈好、愈冷對陳其邁愈不好。因為高雄市民動員好幾次，疲乏了，他們認為陳其邁會當選，幹嘛要去投票，所以對陳其邁來講，動員得兇未必不好 所以選舉真的很詭異，有時你的對手並不一定在敵營。趙少康去問是誰檢舉論文的？因為李眉蓁不是主要候選人，陳其邁贏她太多了，幹嘛要搞她的論文？他們說不一定是對手，搞不好自己打的。他們分析後，趙少康認為，有可能國民黨裡面的對手放話。

(中時新聞網)