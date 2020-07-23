搶攻中秋送禮商機，寒舍集團今秋打團體戰，旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店，以及礁溪寒沐酒店聯合推出3款寒舍中秋月餅禮盒，「映花櫺」廣式月餅禮盒1,300元/（六入）、「窗知秋」典藏月餅禮盒1,100元/（九入），與「月相伴」蛋黃酥禮盒900元/（八入），8月1日起開始預購，9月11日前預付享85折早鳥優惠。

寒舍集團表示，公司行號或機關團體大宗採購另有優惠，101盒以上大宗訂購額外享8折限定優惠。另外，8月10日（一）起開始提貨，購買30盒以上可享台北市內免費送貨。

寒舍集團中秋禮盒包裝設計，今年以台灣老屋常見的鐵窗花為靈感，傳遞遊子返鄉，全家一同圍繞在庭院內泡茶聊天，透過戶戶不同的窗櫺，賞著明皓月色，勾勒出屬於家的幸福模樣。禮盒採溫暖的莫蘭迪新色，芙蓉粉、淺豆綠、深黛綠，燙金的玫瑰色線條，低調奢華，純而不艷，呼應老窗花積累的歲月感，點綴秋夜日常。

寒舍集團廣式月餅是以轉化糖漿、花生油與龍眼花蜜純手工揉製漿皮，填入各式內餡入模印花烘烤，關鍵在於費時數日的回油過程，讓月餅外型飽滿，整體更為滋潤通透、色澤鮮亮，從精心選料、手工製作到完成出爐，費時費工。

寒舍的「映花櫺」廣式月餅禮盒，是由台北喜來登大飯店點心房主廚莊光敬，依循寒舍傳統手工技法，精選天然特色食材，融合中西食藝打造。延續經典人氣「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」，芳香馥郁的「抹茶甘栗」，及首次推出「莓果可可」、「流心奶黃」新口味，演繹截然不同的賞味體驗。

揉合古典內涵與創新的「窗知秋」典藏月餅禮盒，集結大小廣式「蓮蓉蛋黃」、「流心奶黃」、「棗泥核桃」，以及「抹茶甘栗」、「蜜香紅茶」，玲瓏造型一口月餅一杯茶，香而不膩。

推出即引發搶購熱潮的「月相伴」蛋黃酥禮盒，優選「XO蛋黃」、「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」及廣受好評的「蜜香紅茶」，層層疊疊的酥皮堆疊出送禮的濃情蜜意。今年更打造全新精裝禮盒，從鐵窗花發想，交織三款平和雅致的莫蘭迪色系，思念無限傳遞，款待親朋好友，齊心伴月夜。

(工商 )