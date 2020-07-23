女性面臨停經期後，不僅容易罹患骨質疏鬆、心血管疾病機率提高，牙齒的健康問題也不容忽視。1名5、60歲保養得宜的美魔女因為覺得門牙開縫不美觀，加上女兒即將出嫁，所以到坊間非醫療機構做了牙齒貼片，結果多年前治療的牙周病，卻因此復發了。

收治這名美魔女病例的牙醫師林克承表示，坊間有部分美甲師會替消費者做牙齒美白貼片，結果因為並非量身訂做的貼片，無法與牙齒密合、附著在牙齦表面，造成牙齒清潔不易，尤其停經後的婦女因為體內荷爾蒙分泌產生變化，而這些荷爾蒙正好為口腔內的細菌提供養分，往往成為引發牙周病的最佳溫床。

在仔細檢查完前述病例的口腔後，醫師除了以雷射殺菌治療牙周病、讓牙齦消腫外，也發現造成牙周病復發的原因，不僅是因為使用不當貼片引起。過去也因為害怕看牙醫，導致後牙區有2顆缺牙已逾10年之久，為避免牙周病持續惡化，首先，建議植牙或做活動假牙將缺牙補齊；其次，前牙有縫，也因為脫鈣而齒色不均，則利用1至2個月的短期矯正，將門牙縫關小，再利用貼片美化，讓這名婦女能美美參加女兒的結婚典禮。

牙周病的病灶在牙齒周圍組織發炎，菌種來自厭氧菌，與蛀牙的喜氧菌不同，易附著於牙齦溝或牙周囊袋裡，最後造成牙齒掉落的元兇。此外，罹患牙周病對上下咬合有3害：（1）包括厭氧菌會侵蝕牙床骨，造成牙齒搖動；（2）遇有大牙區缺牙或咬合不均時，前牙的工作負擔過重；（3）再者，除智齒之外，全口28顆牙齒應齊全，才能避免牙周病持續惡化。

很多人認為牙周病很難治癒而感到無奈，臨床上通常會以傳統或雷射方式治療，或是每月刮除牙結石等，林克承指出，牙齒凌亂、排列不整時，抑或是後牙區缺牙時，都是導致牙周病惡化的關鍵因素。當齒列不整、口腔內上下咬合位置不正確時，牙齒可能每年上下咬合的位置皆不同，牙周就不穩定，因此藉由矯正讓牙齒移動到正確位置的過程中，牙床骨一邊吸收、一邊重建，讓平常深藏的牙結石巧妙的脫落，無形中牙周病獲得改善，也降低日後復發機率。

停經後的女性容易骨質疏鬆，林克承提醒，治療骨鬆的雙磷酸鹽類藥物，在進行植牙或拔牙時，會有造成牙床骨壞死的風險、導致植牙失敗率提高，如果要補齊缺牙需植牙時，必須先停藥半個月至1個月。若為糖尿病和高血壓病患，植牙前須經醫師評估控制良好，才能執行手術。

(中時新聞網)