還有機會當富豪！ 威力彩連槓47期 下次頭獎上看31億 20:522020/07/23 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今開獎。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已連續槓龜46期，今（23）日晚頭獎上看25.3億，若有幸運兒一注獨得，單注獎金將為今年最高、將是史上第三高的單注獎金，讓不少民眾躍躍欲試，甚至出現誇張排隊人潮。威力彩再槓龜！下期頭獎上看31億。 威力彩第109000059期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：01、09、17、18、31、35，第二區：02。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時新聞網) #獎金 #威力彩 #史上第三高 #獎號 #出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 破產前夕 美企大發獎金給高管 04:102020/07/19 全球財經 胖男沒意識「乩身報明牌」！ 退駕後喚不醒 醫師警：恐猝死 08:342020/07/20 生活 威力彩衝20.8億！專家曝開運數字 這4星座「財運旺到爆」 11:252020/07/20 生活 八三夭金曲落馬 黃子佼送威力彩安慰 18:142020/07/20 娛樂 一夜變富豪就在今晚 威力彩頭獎上看20.8億元 獎號看這裡 20:552020/07/20 財經 威力彩頭獎連46摃 周四上看25億元 22:122020/07/20 財經 還有機會！威力彩連槓46期 頭獎上看25億元 23:152020/07/20 生活 威力彩下期狂飆25億！3生肖財運大開 紅到發紫 08:332020/07/21 生活 威力彩25億是你的！小孟老師曝4星座財運旺爆 17:462020/07/22 生活 六個月平均市值達1,500億美元 績效達標 穆斯克可獲21億獎金 04:102020/07/23 全球財經 財經熱門新聞 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 風向變了！台灣獨占電子業榮景不再 陸企將大啖蘋果？ - 財經 還有機會當富豪！ 威力彩連槓47期 下次頭獎上看31億 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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