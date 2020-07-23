威力彩已連續槓龜46期，今（23）日晚頭獎上看25.3億，若有幸運兒一注獨得，單注獎金將為今年最高、將是史上第三高的單注獎金，讓不少民眾躍躍欲試，甚至出現誇張排隊人潮。威力彩再槓龜！下期頭獎上看31億。

威力彩第109000059期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：01、09、17、18、31、35，第二區：02。

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(中時新聞網)