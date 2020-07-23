竹聯幫和堂35歲李姓男子，去年8月底為了討債，將黃姓被害人一家四口軟禁，並強取被害人房屋貸款後，才將一家人放走。刑事局偵查第七大隊將李嫌等7人拘提到案，依組織、恐嚇取財、妨礙自由、重利案等罪嫌移送法辦。

警方調查，黃姓被害人因向竹聯幫和堂經營的地下錢莊借錢，導致欠下近300萬元的債務，走投無路之下，只好拿岳母的房屋向銀行抵押貸款，去年8月底時接獲錢莊業者的電話，誆稱有一名「李姓老闆」願意幫忙，僅需144萬元就可以還清所有債務，黃姓男子不疑有他，便帶著妻子、1歲兒子與4歲兒子前往赴約，不料竟然被李男等人軟禁在桃園市一家汽車旅館內7天，並且命令其他幫派成員看守，期間還不斷恐嚇一家人。

直到銀行貸款發下來後，李男手下小弟押著黃男到銀行領取235萬元貸款，同時還找了好幾組錢莊一起分錢，最後將剩下的9萬元、被害人名下車輛及部分的本票還給黃男後，才放一家人離開。

警方調查，竹聯幫和堂成員從前年開始在新北市、桃園市等地區經營地下錢莊，從事高利貸放款項、債務整合、暴力討債等工作，逼迫被害人繳交高額利息與罰金，累積不法獲利超過1000萬元。

被害黃姓一家人離開後至警局報案，刑事局偵查七隊歷經9個月調查後，前往搜索拘提，當場查獲現金10萬1000元、球棒4支、鐵棍1支、空氣長槍1把、空氣短槍1把、教戰手冊1本、手機11支等贓證物，全案訊後，將李男等7嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )