大陸四川省1名27歲的人妻近日遭國中同窗闖進家中毆打，並遭強拉上車帶走，嚇得家人趕緊報案。詭異的是，女子遭擄過程中，曾接過1次妹妹電話，還透露自己已被男方帶去醫院，之後也有回覆訊息，誰知不久後她和同學竟一起連人帶車墜入河中，最後不幸身亡，詳細案情仍待警方進一步釐清。

據《紅星新聞》報導，四川巴中市通江縣近日發生一起車輛墜河事故，1名馬姓男子和楊姓女子因不明原因掉落河中，前者自行脫困上岸，女方則失去蹤影；經過連日搜救，當地警方日前終於找到墜河轎車，無奈車內的楊女早已死亡，初步勘驗發現她的頭部、胸部等處有受傷痕跡，確切死因必須相驗後才能查明。

楊女和馬男連人帶車墜入河中。

死者母親控訴，女兒17日上午正在幫孩子溫習功課，馬男突然開車來到家中，且一進門就對著楊女施暴，還揚言「今天要砍死你們」，隨即逕自走入廚房；楊母擔心惡煞拿刀傷人，趕緊帶著年幼的孫子到隔壁避難，並借用鄰居的電話報警，不料當她再回到家中查看時，大女兒早已不知去向。

報導指出，二女兒得知消息後，立即打電話給姊姊關心，而對方有接聽了1次，「她說他們已經在長坪（鄉鎮）醫院，當時說傷情嚴重，改去通江縣人民醫院。」此外，在楊女行蹤不明期間，妹妹多次透過微信詢問狀況，而被害人也都有回覆，直到同日上午11時許講完「我現在人不行了」不久，隨即失去音訊。

楊女生前和妹妹傳訊。

據了解，27歲楊女的已結婚，還有一名7歲的孩子，丈夫在外地工作；至於她和馬男的關係，死者叔叔透露，自己經過打聽得知「兩人是國中同學，男方一直未婚」，但不清楚他為何跑到家裡打人。通江縣公安局則表示，警方目前正在積極調查，全案以殺人方向偵辦中。

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(中時新聞網)